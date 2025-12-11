Уроки приучения к горшку обернулись смертью 4-летнего мальчика: мать теперь ответит перед судом

По словам окружного прокурора, Уильямс искала в своем телефоне такие фразы, как «средство от сотрясения мозга» и «Кома — симптомы и причины». Согласно заявлению окружного прокурора, когда Уильямс проснулась около 5 утра 6 марта 2022 года, Энтони был «совершенно вялым» и «издавал низкий хрипящий звук». Затем она почувствовала, что он перестал дышать. В 5:38 утра она позвонила его отцу и сообщила, что их ребенок не дышит. Только спустя час она вызвала скорую, а затем на вызов медиков приехала полиция.