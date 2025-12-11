Уроки приучения к горшку обернулись смертью 4-летнего мальчика: мать теперь ответит перед судом

Уроки воспитания сына обернулись его смертью в США. Теперь горе-мать ответит перед судом, ей грозит пожизненный срок.
Четырехлетний Энтони Вайс был найден без сознания в квартире своей матери 6 марта 2022 года в результате травмы головы тупым предметом. При осмотре трупа мальчика были обнаружены множественные синяки, как старые, так и свежие. Об этом пишет издание People.
43-летняя София Уильямс была приговорена к пожизненному заключению без возможности условно-досрочного освобождения плюс 10 лет за убийство своего сына в момент, когда она старалась приучить его к горшку, говорится в иностранном издании.
Приговор вынесен через четыре месяца после признания женщины виновной по одному пункту умышленного убийства, двум пунктам убийства при отягчающих обстоятельствах, четырем пунктам жестокого обращения с детьми первой степени и трем пунктам нанесения тяжких телесных повреждений в деле об убийстве Энтони.
До приговора Уильямс призналась, что наказывала сына за непослушание и неиспользование туалета, избивая его рукой, тапкой, ремнем от сумки и зарядным шнуром.
В роковой день мать пыталась приучить 4-летнего ребенка горшку, ударила его несколько раз по голове. Мальчик пожаловался на головокружение и упал в обморок. Женщина перенесла его на диван, плеснула водой. Ребенок пришел в себя на мгновение и потом снова отключился. Она оставила сына в таком положении до утра следующего дня.
По словам окружного прокурора, Уильямс искала в своем телефоне такие фразы, как «средство от сотрясения мозга» и «Кома — симптомы и причины». Согласно заявлению окружного прокурора, когда Уильямс проснулась около 5 утра 6 марта 2022 года, Энтони был «совершенно вялым» и «издавал низкий хрипящий звук». Затем она почувствовала, что он перестал дышать. В 5:38 утра она позвонила его отцу и сообщила, что их ребенок не дышит. Только спустя час она вызвала скорую, а затем на вызов медиков приехала полиция.
В ходе вскрытия было установлено, что причиной смерти Энтони стала травма головы, нанесенная тупым предметом. Позже было определено, что он мог бы выжить, если бы Уильямс обратилась за медицинской помощью, как только заметила признаки травмы головы у ребенка.
