Поиски 13-летнего школьника завершились в Иркутске

Поиски 13-летнего парня завершились в Иркутске 11 декабря 2025 года. Напомним, подросток пропал двумя днями ранее — вышел из школы, но до дома так и не добрался. Отец забил тревогу и обратился за помощью к полиции и волонтерам.
— Сейчас жизнью и здоровью подростка ничего не угрожает, — сообщили в МВД региона.
Где был парень все это время и почему не появлялся дома? Пока неизвестно. Благо, с ним все хорошо.
