Поиски 13-летнего школьника завершились в Иркутске

Подросток пропал 9 декабря, не вернулся домой из школы.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Поиски 13-летнего парня завершились в Иркутске 11 декабря 2025 года. Напомним, подросток пропал двумя днями ранее — вышел из школы, но до дома так и не добрался. Отец забил тревогу и обратился за помощью к полиции и волонтерам.

— Сейчас жизнью и здоровью подростка ничего не угрожает, — сообщили в МВД региона.

Где был парень все это время и почему не появлялся дома? Пока неизвестно. Благо, с ним все хорошо.

Ранее КП-Иркутск сообщала, на 99-м году жизни скончался ветеран Великой Отечественной войны, почетный гражданин Марковского муниципального образования Константин Налимов. Ветеран был награжден медалями «За Победу над Германией», Жукова, знаком «Фронтовик» и другими юбилейными наградами.