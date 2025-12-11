«Камеру вырубай! Тут съемка запрещена!»: леопарда возмутила «подсматривающая» за ним фотоловушка в нацпарке Приморья

На территории национального парка «Земля леопарда» в Приморском крае фотоловушка зафиксировала необычный момент. Леопард вплотную приблизился к устройству, заполнив весь объектив своей мордочкой. И, очевидно, недовольной таким варварским вторжением в личное пространство.
Как отмечают специалисты, такое поведение — проявление высокого интеллекта и природного любопытства этих животных. Леопард увидел новый для себя объект, подошел изучить. Обнюхал со всех сторон, и идеальный фотоплан «испортил». Хотя итоговый результат превзошел все ожидания сотрудников нацпарка. Вместо фото двух леопардов на фоне уникальной природы фотоловушка засняла одного, но зато с характером.
Кошку на заднем фоне фотоловушка никак не привлекла. Вероятно, она уже сталкивалась с подобными объектами в нацпарке, знает, что к чему. Зато второго скрытая съемка явно возмутила.
Этот уникальный кадр удалось получить известному фотографу-анималисту Сергею Горшкову. Снимок можно было бы назвать «Камеру вырубай! Тут съемка запрещена!», что прекрасно отражает его настроение.
Добавим, что нацпарк «Земля леопарда» — единственное в России место, где постоянно обитает дальневосточный леопард. Подобные кадры помогают ученым лучше изучать повадки этих краснокнижных животных, а также напоминают о важности их охраны.