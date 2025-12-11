«Камеру вырубай! Тут съемка запрещена!»: леопарда возмутила «подсматривающая» за ним фотоловушка в нацпарке Приморья

Как отмечают специалисты, такое поведение — проявление высокого интеллекта и природного любопытства этих животных. Леопард увидел новый для себя объект, подошел изучить. Обнюхал со всех сторон, и идеальный фотоплан «испортил». Хотя итоговый результат превзошел все ожидания сотрудников нацпарка. Вместо фото двух леопардов на фоне уникальной природы фотоловушка засняла одного, но зато с характером.