Отцы и дети: медийная война, которой не было

Разобщённое общество, фрагментированное на группы, занятые внутренними распрями, теряет способность к формулированию общих целей и предъявлению системных требований. Пока молодые обвиняют старших в консерватизме, а те в ответ — в легкомыслии и неблагодарности, общественная энергия рассеивается в горизонтальной плоскости. Дискуссия идёт, но её предмет намеренно смещён: обсуждаются не институты и не общественно-политические инициативы, которые могли бы потенциально улучшить жизнь всех граждан страны, а моральные качества и культурные привычки друг друга. В такой системе координат власть предстаёт не участником диалога, а скорее сторонним арбитром или даже «взрослым» в комнате, вынужденным иметь дело с вечно ссорящимися «детьми».