Картину, представившую миру «Звездные войны», продали почти за $4 млн

Картину, которая 48 лет назад представила миру «Звездные войны» и была воспроизведена на культовом постере фильма, продали на аукционе почти за 4 миллиона долларов, сообщает международное информагентство Associated Press.
Это акриловая и аэрографная работа художника и дизайнера афиш Тома Юнга, впервые появившаяся в американских газетах 13 мая 1977 года, меньше чем за две недели до выхода первой части космической эпопеи Джорджа Лукаса. Также она размещалась на билбордах, в рекламных объявлениях в журналах и театральных программах.
На одной стороне картины персонаж Скайуокер держит световой меч за спиной принцессы Леи, а на заднем плане над ними возвышается Дарт Вейдер. С другой стороны команда истребителей X-wing идет в атаку. Еще на картине изображены Скайуокер и Хан Соло, получающие медали.
Семья продюсера «Звездных войн» Гэри Керца выставила картину на продажу в аукционном доме Heritage Auctions в Далласе. Торги состоялись накануне, 10 декабря, начавшись с 1 миллиона долларов. Покупатель, сделавший ставку онлайн, решил сохранить свою личность в тайне.
В ходе продажи картины были установлены рекорды по самым продаваемым экспонатам из кинофраншизы и в целом среди постеров.
Ранее сообщалось, что световой меч Дарта Вейдера, использовавшийся в съемках «Звездных войн», продали на аукционе Propstore в Лос-Анджелесе более чем за 3,5 миллиона долларов.