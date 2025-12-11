Ричмонд
Управление образования сказало, обязаны ли школьники посещать классный час

В минской администрации сказали, должны ли дети быть на классном часу в школе.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, обязаны ли школьники в Беларуси посещать классный час. Об этом рассказали в управлении по образованию администрации Советского района города Минска.

Так, в управлении по образованию отвечая на вопрос, может ли ученик быть освобожден от посещения классного часа, сослались на требования Государственного школьного стандарта.

В документе сказано, что учащиеся обязаны находиться в учреждении образования во время, которое определено расписанием занятий. Оно включает учебные и факультативные занятия, объединения по интересам и т.д. Также школьники должны посещать классные и информационные часы, участвовать в мероприятиях общественно полезного труда.

— Посещение классного часа является обязательным для каждого учащегося учреждения общего среднего образования, — подытожили в администрации.

