Британца оштрафовали за то, что он выплюнул залетевший в рот лист от дерева

Жителя британского Линкольншира, 86-летнего Роя Марша, оштрафовали на 250 фунтов стерлингов (26 тыс. рублей) за то, что он выплюнул лист от дерева, который залетел ему в рот, материал из The Sun перевел aif.ru.
По словам мужчины, он наслаждался прогулкой по улице, когда подул ветер, и какой-то лист залетел ему в рот.
«Я сплюнул, и как только развернулся, чтобы уйти, ко мне подошли двое парней», — поделился пенсионер.
Правоохранители сообщили ему, что он нарушил закон о загрязнении окружающей среды и выписали ему штраф.
Марш обжаловал решение полиции, но суд все равно заставил его выплатить 150 фунтов стерлингов (15,5 тыс. рублей).
«Совет внимательно следит за данными о мерах принуждения, в том числе за теми, которые касаются таких нарушений, как выбрасывание мусора в неположенных местах и выгул собак без намордника», — прокомментировали инцидент в городском совете Ист-Линдси.
Чиновники подчеркнули, что это касается и сплевывания на землю как формы загрязнения окружающей среды.
Ранее житель Британии расчленил жену, собаку и хомяка, а затем съел их.