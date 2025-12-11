Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Британца оштрафовали за то, что он выплюнул залетевший в рот лист от дерева

Пенсионера из Великобритании оштрафовали на 26 тыс. рублей за то, что он выплюнул лист от дерева, который залетел ему в рот.

Жителя британского Линкольншира, 86-летнего Роя Марша, оштрафовали на 250 фунтов стерлингов (26 тыс. рублей) за то, что он выплюнул лист от дерева, который залетел ему в рот, материал из The Sun перевел aif.ru.

По словам мужчины, он наслаждался прогулкой по улице, когда подул ветер, и какой-то лист залетел ему в рот.

«Я сплюнул, и как только развернулся, чтобы уйти, ко мне подошли двое парней», — поделился пенсионер.

Правоохранители сообщили ему, что он нарушил закон о загрязнении окружающей среды и выписали ему штраф.

Марш обжаловал решение полиции, но суд все равно заставил его выплатить 150 фунтов стерлингов (15,5 тыс. рублей).

«Совет внимательно следит за данными о мерах принуждения, в том числе за теми, которые касаются таких нарушений, как выбрасывание мусора в неположенных местах и выгул собак без намордника», — прокомментировали инцидент в городском совете Ист-Линдси.

Чиновники подчеркнули, что это касается и сплевывания на землю как формы загрязнения окружающей среды.

Ранее житель Британии расчленил жену, собаку и хомяка, а затем съел их.