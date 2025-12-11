Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиции надо не бабушек с базаров гонять, а заниматься реальной проблемой Молдовы: Каждый второй несовершеннолетний попадает в реанимацию из-за интоксикации наркотиками

Распространение и доступность наркотиков, особенно среди молодежи, вызывает все больше вопросов у граждан Молдовы [видео]

Источник: Комсомольская правда

Распространение и доступность наркотиков, особенно среди молодежи, вызывает все больше тревоги среди граждан Молдовы. Съемочная группа программы «Condamnați la sărăcie» на «Первом в Молдове» пообщалась с детским врачом-реаниматологом, которая не понаслышке знает об этой проблеме. Медик рассказала нашим журналистам, что каждый второй пациент поступает в детскую реанимацию с интоксикацией наркотическими веществами.

«Я врач, и прекрасно знаю об этом. И увы, трафик наркотиков все идет и идет. Что-то страшное, что происходит с молодежью! В последнее время через наши руки проходит очень много таких детей. Каждый второй — это интоксикация наркотиками».

Медик заявила, что государство должно принять срочные меры, чтобы остановить распространение наркотиков, «вылавливать тех, кто продает наркотики, закрывать точки продажи».

Полиции надо не бабушек с базаров гонять, а заниматься конкретным делом.