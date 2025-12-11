Полиции надо не бабушек с базаров гонять, а заниматься реальной проблемой Молдовы: Каждый второй несовершеннолетний попадает в реанимацию из-за интоксикации наркотиками

Распространение и доступность наркотиков, особенно среди молодежи, вызывает все больше тревоги среди граждан Молдовы. Съемочная группа программы «Condamnați la sărăcie» на «Первом в Молдове» пообщалась с детским врачом-реаниматологом, которая не понаслышке знает об этой проблеме. Медик рассказала нашим журналистам, что каждый второй пациент поступает в детскую реанимацию с интоксикацией наркотическими веществами.
«Я врач, и прекрасно знаю об этом. И увы, трафик наркотиков все идет и идет. Что-то страшное, что происходит с молодежью! В последнее время через наши руки проходит очень много таких детей. Каждый второй — это интоксикация наркотиками».
Медик заявила, что государство должно принять срочные меры, чтобы остановить распространение наркотиков, «вылавливать тех, кто продает наркотики, закрывать точки продажи».
Полиции надо не бабушек с базаров гонять, а заниматься конкретным делом.