В Братске приостановили перевозки по шести автобусным маршрутам из-за нехватки водителей

Как сообщалось ранее, власти Братска в этом году не стали искать перевозчиков на единственный маршрут до СК «Олимпия» в Правобережном районе Братска и на маршрут, соединяющий Энергетик и Южный Падун, который в 2023 году был открыт по просьбам жителей Падунского района.