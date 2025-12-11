В Братске приостановили перевозки по шести автобусным маршрутам из-за нехватки водителей

По словам мэра, в Братске существует острая нехватка водителей общественного транспорта. В Братске дефицит водителей достигает 40% от необходимого числа.
Руководителями пассажирских предприятий принимаются всевозможные меры по привлечению кадров, но ситуация остается сложной. Из-за нехватки водителей были приостановлены перевозки пассажиров на ряде автобусных маршрутов (9, 18, 21, 30, 49, 52). Необходимо отметить, что это вынужденная и временная мера, — сказал мэр Братска.
В то же время Александр Дубровин отметил, что некоторые маршруты были скорректированы и продлены по просьбам жителей.
Как сообщалось ранее, власти Братска в этом году не стали искать перевозчиков на единственный маршрут до СК «Олимпия» в Правобережном районе Братска и на маршрут, соединяющий Энергетик и Южный Падун, который в 2023 году был открыт по просьбам жителей Падунского района.