Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Обозреватель Танйилдизи: Украинцев возмутило поведение Кулебы на фоне потерь ВСУ

Украинских граждан возмутило поведение бывшего главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, который развлекался на концерте вместе с гражданской женой Светланой Павелецкой, пока молодежь сражается на передовой. Об этом заявил турецкий политический обозреватель Серкан Танйилдизи.

Украинских граждан возмутило поведение бывшего главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, который развлекался на концерте вместе с гражданской женой Светланой Павелецкой, пока молодежь сражается на передовой. Об этом заявил турецкий политический обозреватель Серкан Танйилдизи.

— Почему человек, который в начале конфликта отправлял украинскую молодежь на фронт, сам не находится на передовой? — передает слова специалиста РИА Новости.

Экс-министра с возлюбленной заметили на концерте певца Дмитрия Монатика. По данным СМИ, Кулеба ушел от жены и переехал к Павелецкой в квартиру за 282 тысячи долларов.

Президент Украины Владимир Зеленский тоже нередко оказывается в центре скандалов. Так, во время одного из последних видеообращений к гражданам из его носа выпал белый шарик неизвестного происхождения. После этого политик шмыгнул носом и сделал вид, что ничего не произошло.

Зеленский перед встречей со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве надел брюки задом наперед, чем вызвал бурную реакцию в социальной сети X.

Узнать больше по теме
Кир Стармер: биография и отношение к России нового премьер-министра Великобритании
Впервые за много лет в Британии к власти пришла Лейбористская партия. Премьер-министром страны стал 61-летний сэр Кир Стармер, еще до избрания получивший рыцарский титул. В статье вы узнаете все самое интересное из его биографии.
Читать дальше