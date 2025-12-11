Украинских граждан возмутило поведение бывшего главы Министерства иностранных дел Дмитрия Кулебы, который развлекался на концерте вместе с гражданской женой Светланой Павелецкой, пока молодежь сражается на передовой. Об этом заявил турецкий политический обозреватель Серкан Танйилдизи.
— Почему человек, который в начале конфликта отправлял украинскую молодежь на фронт, сам не находится на передовой? — передает слова специалиста РИА Новости.
Экс-министра с возлюбленной заметили на концерте певца Дмитрия Монатика. По данным СМИ, Кулеба ушел от жены и переехал к Павелецкой в квартиру за 282 тысячи долларов.
Президент Украины Владимир Зеленский тоже нередко оказывается в центре скандалов. Так, во время одного из последних видеообращений к гражданам из его носа выпал белый шарик неизвестного происхождения. После этого политик шмыгнул носом и сделал вид, что ничего не произошло.
Зеленский перед встречей со своим французским коллегой Эммануэлем Макроном и премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Киеве надел брюки задом наперед, чем вызвал бурную реакцию в социальной сети X.