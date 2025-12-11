Ричмонд
Переселенцы с Украины призвали Зеленского оставить Крым в покое

Руководитель крымского Центра поддержки украинских переселенцев при международном движении «Другая Украина» Олег Бондаренко призвал Владимира Зеленского прекратить упоминать Крым и отказаться от спекуляций вокруг его российского статуса.

Ранее Зеленский признал, что государство пока не в силах вернуть полуостров в состав Украины.

По мнению Бондаренко, Крым начал стремительно развиваться после включения в состав России, а у Украины как государства нет будущего.

— Крым — это люди, фундамент. Люди, которые вернулись на свою историческую Родину в Россию и навсегда связали с ней свое будущее. Так что Зеленскому пора оставить Крым в покое, перестать спекулировать его российским статусом, раз и навсегда признав исторический выбор крымчан, сделанный в 2014 году, — заявил Олег Бондаренко в беседе с РИА Новости.

8 декабря президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании действиями украинского лидера Владимира Зеленского относительно предложенного Вашингтоном плана мирного урегулирования конфликта.

