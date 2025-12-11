Появились новые данные о поисках бесследно пропавших в тайге Усольцевых

Спасатели, которые проводили поиски семьи Усольцевых, бесследно исчезнувшей в тайге в Красноярском крае, могли обнаружить их следы по поведению хищных птиц. Об этом в четверг, 11 декабря, рассказал кандидат биологических наук и орнитолог Евгений Коблик.
Эксперт пояснил, что активную поисковую операцию развернули в октябре. Коблик подчеркнул, что шансов обнаружить людей живыми зимой почти нет.
— Только в марте, апреле, когда все начнет оттаивать, тогда могут обнаружить, — пояснил специалист.
По словам Коблика, при таянии снега хищные птицы обязательно обратят внимание на человеческие останки, передает Aif.ru.
Супруги Усольцевы отправились в поход по красноярской тайге вместе с дочерью и собакой 28 сентября. С тех пор их никто не видел. Поиски начались на следующий день — в них были задействованы десятки спасателей и волонтеров, дроны и вертолет.
27 ноября SMM-менеджер Ирины Усольцевой Дарья Фурштейн рассказала, что за несколько дней до пропажи она стала подавленной и уставшей, а за сутки до исчезновения отключила мобильный телефон и перестала выходить в Сеть, что было для нее нехарактерно.