На федеральной трассе Р-258 «Байкал» полностью ограничат движение 12 декабря

IrkutskMedia, 11 декабря. 12 декабря на 54-м км федеральной Р-258 «Байкал» будет полностью ограничено движение автомобильного транспорта. Это связано с проведением взрывных работ в каменном карьере.
Как сообщает пресс-служба Упрдор «Прибайкалье», ограничение будет действовать с 16.00 до 17.00. Водителей просят быть внимательными и ориентироваться на временные дорожные знаки и сигналы регулировщиков.
Ранее агентство сообщало, что Госавтоинспекция ограничивала движение для большегрузного и пассажирского транспорта на участке федеральной автодороги «Сибирь» с 1497-го по 1560-й км. Причиной послужили неблагоприятные погодные условия в Тулунском и Куйтунском районах Иркутской области.