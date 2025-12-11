В Волгоградской области сохранят льготы на коммуналку в 2026 году

В Волгоградской области в 2026 году депутаты планируют сохранить для населения льготы на оплату услуг ЖКХ. Об этом на заседании комитета по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, развитию потребительского рынка, труду и занятости говорили накануне областные парламентарии. В бюджете запланировали 1,6 млрд на то, чтобы возместить ресурсоснабжающим предприятиям недостающие доходы из-за льготных тарифов.
Напомним, в Волгограде льготами на оплату услуг ЖКХ пользуются многодетные семьи, пенсионеры, ветераны и участники боевых действий. Субсидии могут получать те семьи, которые платят за коммуналку более 22% от совокупного дохода семьи.
— Предусмотренный региональными законами механизм компенсации расходов за применение льготных коммунальных тарифов необходимо сохранить и продолжать использовать, он помогает обеспечивать доступность платы за коммунальные услуги для жителей и стабильную работу предприятий, поставляющих воду и тепло, — прокомментировал председатель профильного комитета Облдумы Владимир Ефимов.