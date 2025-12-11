В Волгоградской области сохранят льготы на коммуналку в 2026 году

В Волгоградской области в 2026 году депутаты планируют сохранить для населения льготы на оплату услуг ЖКХ. Об этом на заседании комитета по промышленной политике, топливно-энергетическому комплексу, развитию потребительского рынка, труду и занятости говорили накануне областные парламентарии. В бюджете запланировали 1,6 млрд на то, чтобы возместить ресурсоснабжающим предприятиям недостающие доходы из-за льготных тарифов.