Омский «Авангард» усилил тренерский штаб Рафаэлем Рише

Хоккейный «Авангард» подписал контракт до 2027 года с тренером Рафаэлем Рише. Об этом сообщила пресс-служба клуба.
Ранее Рише работал в «Тракторе», буквально в понедельник, 8 декабря, он был уволен оттуда с поста главного тренера. Его работа как и.о. была вынужденной после ухода канадца Бенуа Гру.
«Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того, как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте. Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в его приглашении. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой», — прокомментировал кадровое решение генменеджер «ястребов» Алексей Сопин.
На протяжении всей карьеры 31-летний Рише трудился в юниорских канадских лигах. В 2024 году он стал помощником главного тренера «Трактора», а тот в сезоне-2024/25 дошел до финала Кубка Гагарина.
Как известно, в ноябре Бенуа Гру неожиданно уволился из «Трактора». Заменой ему стал временно Рише, но он был в итоге уволен после тяжелого поражения уральцев от московского «Динамо» (4:8 на своем льду декабря).
Интересно, что «Авангард» на этот раз за несколько минут до новости выпустил на своем Телеграм-канале смешной ребус-намек о будущем назначении. В нем использовали фото и небольшое сходство фамилии Рише с нападающим Дмитрия Рашевского: «А = И, РАШЕ,».
Ранее мы писали, что в систему «Авангарда» пришел в результате обмена защитник Владимир Костин.