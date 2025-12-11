Омский «Авангард» усилил тренерский штаб Рафаэлем Рише

«Рады приветствовать в нашем штабе канадского специалиста. Несмотря на весьма молодой возраст, Рафаэль уже хорошо известен в нашей лиге. После того, как он стал доступен для предложений, мы быстро смогли договориться о контракте. Одним из ключевых моментов стала заинтересованность Ги Буше в его приглашении. Тренер уже в Омске и в ближайшие дни начнет свою работу с командой», — прокомментировал кадровое решение генменеджер «ястребов» Алексей Сопин.