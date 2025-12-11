Университет оштрафовали в Таразе

Специализированный суд по административным правонарушениям города Тараза рассмотрел дело в отношении университета по части 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях (ненаправление обязательного уведомления). Дело было возбуждено на основании материалов проверки, в ходе которой выяснилось, что университет построил двухэтажную пристройку к существующему зданию без предварительного уведомления государственного архитектурно-строительного контроля о начале строительных работ.