Университет оштрафовали в Таразе

Специализированный суд по административным правонарушениям города Тараза рассмотрел дело в отношении университета по части 1 статьи 463 Кодекса об административных правонарушениях (ненаправление обязательного уведомления). Дело было возбуждено на основании материалов проверки, в ходе которой выяснилось, что университет построил двухэтажную пристройку к существующему зданию без предварительного уведомления государственного архитектурно-строительного контроля о начале строительных работ.
Вина университета была доказана протоколом, объяснениями представителя, актами о назначении и результатах проверки, письмом уполномоченного органа и фотоматериалами. В суде представитель университета признал указанные факты и свою вину.
Согласно части 1 статьи 463 КоАП, санкция предусматривает штраф для коммерческих и некоммерческих организаций в размере 25 месячных расчетных показателей (МРП). Суд, учитывая характер правонарушения, имущественное положение университета и смягчающие обстоятельства, уменьшил сумму штрафа на 30%.
Постановлением суда учреждению назначен штраф в размере 68 тысяч тенге. Постановление суда пока не вступило в законную силу.