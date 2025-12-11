В Ростовской области создали более 11,5 тысячи домовых чатов в мессенджере МАХ

В Ростовской области создали более 11,5 тысячи официальных домовых чатов в мессенджере МАХ. Информацию минЖКХ региона публикуют донские власти.
Автоматически сформировали 11643 чата для многоквартирных домов с 16 и более помещениями. Уведомления уже направляют жильцам через портал «Госуслуги».
Администратором всех домовых чатов будет Госжилинспекция. Такой контроль гарантирует постоянство и безопасность канала связи, подчеркивают власти.
— Чат и вся его история будут сохраняться даже при смене управляющей компании. Это удобный канал, где можно решать все — от капремонта до благоустройства двора, — отметила глава минЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.
Чтобы подключиться к чату своего дома, нужно скачать мессенджер МАХ, проверить входящие уведомления на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении «Госуслуги. Дом», а затем перейти по ссылке.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.