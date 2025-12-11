Ричмонд
+7°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростовской области создали более 11,5 тысячи домовых чатов в мессенджере МАХ

Чаты для жилых домов: на Дону внедряют цифровую коммуникацию по ЖКХ.

Источник: Комсомольская правда

В Ростовской области создали более 11,5 тысячи официальных домовых чатов в мессенджере МАХ. Информацию минЖКХ региона публикуют донские власти.

Автоматически сформировали 11643 чата для многоквартирных домов с 16 и более помещениями. Уведомления уже направляют жильцам через портал «Госуслуги».

Администратором всех домовых чатов будет Госжилинспекция. Такой контроль гарантирует постоянство и безопасность канала связи, подчеркивают власти.

— Чат и вся его история будут сохраняться даже при смене управляющей компании. Это удобный канал, где можно решать все — от капремонта до благоустройства двора, — отметила глава минЖКХ Ростовской области Антонина Пшеничная.

Чтобы подключиться к чату своего дома, нужно скачать мессенджер МАХ, проверить входящие уведомления на портале «Госуслуги» или в мобильном приложении «Госуслуги. Дом», а затем перейти по ссылке.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.