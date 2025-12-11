Ричмонд
В Новосибирске выросло число случаев мошенничества с помощью ИИ

Злоумышленники применяют новые технологии, чтобы сделать обман реалистичнее.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области выросло количество случаев мошенничества с помощью ИИ. Мошенники применяют дипфейки и нейростети для обмана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.

— С помощью нейросети для подделки фото, видео и голоса вам может прийти звонок от имени начальства, — предупреждают в пресс-службе.

Самыми распространенными схема для обмана всё ещё являются поддельные видеозвонки от «родственников», имитация голоса в аудиосообщениях и сообщения от «руководства» с просьбами перевести деньги или передать данные.