В Новосибирске выросло число случаев мошенничества с помощью ИИ

В Новосибирской области выросло количество случаев мошенничества с помощью ИИ. Мошенники применяют дипфейки и нейростети для обмана. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Новосибирской области.
— С помощью нейросети для подделки фото, видео и голоса вам может прийти звонок от имени начальства, — предупреждают в пресс-службе.
Самыми распространенными схема для обмана всё ещё являются поддельные видеозвонки от «родственников», имитация голоса в аудиосообщениях и сообщения от «руководства» с просьбами перевести деньги или передать данные.