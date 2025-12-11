Названы регионы-лидеры по покупке цифровых товаров

Об этом «РГ» рассказали аналитики «Почты Mail».
Эксперты представили результаты исследования покупательской активности в сфере цифровых товаров за 2025 год. По их данным, лидерами по пополнению игровых кошельков и оплате зарубежных сервисов стали Екатеринбург, Новосибирск и Ростов-на-Дону.
Среди цифровых товаров наиболее популярными остаются:
Пополнение кошелька Steam;Покупка внутриигровой валюты в Fortnite;Оплата подписки ChatGPT.
Отмечено, что наибольшая активность по пополнениям сохраняется у жителей крупнейших городов. Помимо Москвы и Санкт-Петербурга в топ-10 входят: Екатеринбург, Новосибирск, Ростов-на-Дону, Краснодар, Челябинск, Нижний Новгород, Самара, Казань.
Специалисты подчеркивают, что мужчины чаще пополняют игровые сервисы Steam и оплачивают ChatGPT, а женщины — Fortnite. Основной объем пополнений формируют молодые пользователи в возрасте от 14 до 25 лет — они составляют 70% всех операций, при этом около половины этой группы молодежь 18−20 лет.
«Крупные города Урала, Сибири и Юга демонстрируют стабильный рост вовлеченности: средний чек вырос на 24% по сравнению с началом года», — отметил руководитель продуктового направления «Покупки Mail» Александр Суровов.