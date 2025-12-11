Названы регионы-лидеры по покупке цифровых товаров

Специалисты подчеркивают, что мужчины чаще пополняют игровые сервисы Steam и оплачивают ChatGPT, а женщины — Fortnite. Основной объем пополнений формируют молодые пользователи в возрасте от 14 до 25 лет — они составляют 70% всех операций, при этом около половины этой группы молодежь 18−20 лет.