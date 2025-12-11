В Ростове молодые люди с ментальными нарушениями создают новогодние сувениры

Сегодня «Ветер перемен» объединяет 284 семьи из Ростова и области. Родители с благодарностью примут у неравнодушных ростовчан гипс, трафареты, краски, в том числе светящиеся. Это будет хорошим новогодним подарком для девушек и юношей, которые уже не представляют своей жизни без творчества.