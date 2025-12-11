В Ростове молодые люди с ментальными нарушениями создают новогодние сувениры

В Ростове молодые люди с ментальными нарушениями делают новогодние сувениры. В силу заболеваний они не могут получить профессию и устроиться на работу, зато научились создавать красивые вещицы.
— В нашей ГипсАртСтудии занимаются инвалиды старше 18 лет. В основном, это молодые люди с ментальными особенностями и их мамы. Для первых это возможность быть полезными. Для вторых — просто отдушина, — рассказала Марина Щукина, заместитель председателя Ростовской региональной общественной организации семей воспитывающих детей-инвалидов и детей-сирот «Ветер перемен».
Парни и девушки заливают гипс в готовые формы, затем обрабатывают, подсушивают и раскрашивают. Среди поделок — елочные украшения, магниты, новогодние сапожки, гномы, лошади и другие фигурки.
— Мы их не продаем, а предлагаем за пожертвование на нужды организации.
Сегодня «Ветер перемен» объединяет 284 семьи из Ростова и области. Родители с благодарностью примут у неравнодушных ростовчан гипс, трафареты, краски, в том числе светящиеся. Это будет хорошим новогодним подарком для девушек и юношей, которые уже не представляют своей жизни без творчества.
Желающие помочь молодым инвалидам могут написать на номер редакции: 8−909−409−00−00 или связаться с автором материала: 8−918−857−42−66. Мы расскажем, как это сделать.
Молодые люди предалгают свои поделки за добровольное пожертвование. из архива героя публикации.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
«Добрые строители»: Ростовские мастера сколотили бригаду, чтобы сделать ремонт многодетной матери.