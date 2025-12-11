Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Путину доложили о туристических махинациях в Сочи

СОЧИ, 11 декабря, ФедералПресс. Прошло заседание по стратегическому развитию и национальным проектам. Президенту России Владимиру Путину доложили о проблеме с туризмом в Сочи.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«К нам обращаются гиды, те, кто зимой работает в Красной Поляне, а летом водят туристические группы. Заявки туристических групп могут рассматриваться неделями, сложно получить разрешение на многодневный поход, на подвоз людей к маршруту, сплав. При том, что регистрация групп в МЧС проводится за один день», — прокомментировал руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

При том отдельно было подчеркнуто, что некоторые фирмы получают все необходимые разрешения в кратчайшие сроки и водят туда туристические группы за достаточно большие деньги, выше рыночной стоимости.

По словам Михаила Кузнецова, есть также ряд «серых схем». Реакции национального парка пока не последовало.