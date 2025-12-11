Жители Красноярска участвуют в съемках фильма

Объявления со списком съемочных дней и предложением стать актерами массовки, а также другую информацию о картине опубликовало краевое государственное учреждении культуры «Енисей кино».
«Хотите принять участие в зимней сказке с ярмарками, гуляниями, блинами и атмосферой праздника? Набор актеров массовых сцен продолжается», — сказано в тексте объявления.
Ниже перечня съемочных дней уточняется, что 16 декабря участникам предстоит работа в ночную смену, но сцена ожидается яркая: «будут сжигать чучело Масленицы».
Для массовки требуются мужчины и женщины в возрасте от 18 лет. Помощники режиссера заранее объясняют актерам-любителям, куда нужно прийти и в какой одежде.
Кое-кто из актеров массовки даже получает гонорар — например, тысячу рублей, а то и полторы, за день съемок. Полдня или несколько часов работы не оплачиваются. Зато артисты-добровольцы смогут увидеть себя на большом экране.
Справка «РГ».
Выход семейной комедии «Масленица» в прокат намечен на 8 марта 2027 года. Фильм снимается при поддержке Фонда кино. Съемки проходят в знаковых местах Красноярска: на острове Татышев и мосту через Енисей, в международном аэропорту имени Дмитрия Хворостовского и на других площадках. В проекте задействуют свыше 400 актеров массовых сцен.