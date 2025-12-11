Ричмонд
В Красноярском крае в фотоловушку попал бой на рогах двух лосей (видео)

В «Тальско-Гаревском» заказнике Красноярского края в объектив фотоловушки попали два лося, устроившие сражение, рассказали в дирекции по особо охраняемым природным территориям.

Фотоловушка в заказнике засняла двух самцов лося. Животные бодали друг друга рогами.

«В декабре у лосей уже закончен период гона. Причиной сражения может быть отстаивание своей территории, но такое вне брачного периода бывает нечасто — обычно лоси достаточно миролюбивы и предпочитают одиночный образ жизни. Однако на фоне можно заметить солонец, за который, скорее всего, самцы и вступили в перепалку», — рассказали в дирекции.

В дирекции также предположили, что таким образом лоси могли пытаться избавиться от старых рогов. Ведь декабрь является периодом, когда организм животных реагирует на сокращение светового дня и на снижение уровня тестостерона в крови, связанного с окончанием гона, из-за чего разрушается костная ткань рогов. Лоси готовятся к тому, чтобы сбросить старые рога и начать отращивать новые.