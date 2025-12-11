Красноярец получил условный срок за кражу кабеля с предприятия, на котором работал

«Задержанного доставили в отдел полиции № 1 МУ МВД России “Красноярское”, где ранее не судимый житель краевого центра написал явку с повинной. Как оказалось, некоторое время назад он работал на предприятии и знал, что там хранятся медные кабели, поэтому решил совершить хищение. Горе-похититель успел отрезать кабель и даже выйти незамеченным, но не успел уйти далеко», — рассказали в полиции.