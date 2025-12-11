Ричмонд
Красноярец получил условный срок за кражу кабеля с предприятия, на котором работал

В Красноярске перед судом предстал мужчина, обвиняемый в краже кабеля, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Источник: Freepik

В конце января 2024 года сотрудники полка ДПС в ходе патрулирования микрорайона «Преображенский» в Красноярске заметили мужчину, который выглядывал из-за бетонного забора.

Полицейские решили проверить его и досмотреть. У мужчины были выявлены две скрутки из медного кабеля, завернутые в черный полиэтиленовый пакет, а в рюкзаке оказались кусачки по металлу. Пояснить, откуда взялись медные провода, он не смог.

«Задержанного доставили в отдел полиции № 1 МУ МВД России “Красноярское”, где ранее не судимый житель краевого центра написал явку с повинной. Как оказалось, некоторое время назад он работал на предприятии и знал, что там хранятся медные кабели, поэтому решил совершить хищение. Горе-похититель успел отрезать кабель и даже выйти незамеченным, но не успел уйти далеко», — рассказали в полиции.

В результате предприятию был причинен ущерб на сумму более 48 тысяч рублей, а 35 метров похищенного кабеля стали пригодны только в качестве металлолома и использовать для работы его нельзя.

По данному факт было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Центральный районный суд Красноярска приговорил мужчину к 2 годам лишения свободы условно.