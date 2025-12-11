Трассы трамвайных маршрутов №№ 21, 48 на севере Петербурга временно изменены

Пресс-служба СПб ГКУ «Организатор перевозок» объявила о временном изменении движения двух трамвайных маршрутов в Северной столице из-за невозможности проезда по улице Савушкина рядом со станцией метро «Чёрная Речка».
Так, маршрут № 21 теперь движется следующим образом: от конечного пункта «Придорожная аллея» отправляется по обычному маршруту до конечной остановки «Транспортный парк № 5».
Маршрут № 48 осуществляется следующим образом: начинается движение от «железнодорожной станции Кушелевка», далее трамвай следует обычным маршрутом до конечной остановки «Транспортный парк № 5».