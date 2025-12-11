Накануне Дня Конституции Губернатор вручил паспорта юным новосибирцам

Я хочу пожелать успеха в вашей жизни. Первых результатов вы уже достигли, именно поэтому именно вас отобрали для вот этой торжественной церемонии вручения паспортов — первых ваших официальных документов. Хочу пожелать, чтобы в жизни у вас этих результатов было больше, чтобы вы знали и чтили наш Основной закон, нашу Конституцию, исполняли обязанности, которые она возлагает на вас как гражданина, и в полной мере пользовались возможностями, которые даёт вам наша огромная, сильная, могучая страна Россия.