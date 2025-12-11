Накануне Дня Конституции Губернатор вручил паспорта юным новосибирцам

В преддверии государственного праздника — Дня Конституции Российской Федерации — около 70 юношей и девушек из городов и районов Новосибирской области в торжественной обстановке получили главный документ гражданина Российской Федерации.
Губернатор Андрей Травников отметил уникальность Основного закона России, его приверженность традициям и ценностям нашей страны, пожелал участникам церемонии успеха. "Уважаемые юные новосибирцы, граждане России — поздравляю всех с наступающим государственным праздником — Днём Конституции — и с торжественным вручением паспорта гражданина Российской Федерации.
У каждого государства есть важные государственные символы — они отражают историю страны, сегодняшнее отношение к миру, ориентиры на будущее. Государственные символы Российской Федерации — герб и флаг — это дань уважения многовековой истории нашей страны, они фактически повторяют изображения, которые были в России более 100 лет назад.
Текст гимна и текст Конституции Российской Федерации создавались буквально на ваших глазах — миролюбивые, объединяющие, задающие тон на развитие, на будущее. Особенность Конституции Российской Федерации в том, что, наряду со многими обязанностями и гарантиями, которые даёт страна каждому жителю, каждому гражданину нашего государства, в ней отражено особо ценное для народа нашей страны отношение к семье, к старшим, к защите своей Родины, к патриотизму.
Я хочу пожелать успеха в вашей жизни. Первых результатов вы уже достигли, именно поэтому именно вас отобрали для вот этой торжественной церемонии вручения паспортов — первых ваших официальных документов. Хочу пожелать, чтобы в жизни у вас этих результатов было больше, чтобы вы знали и чтили наш Основной закон, нашу Конституцию, исполняли обязанности, которые она возлагает на вас как гражданина, и в полной мере пользовались возможностями, которые даёт вам наша огромная, сильная, могучая страна Россия.
Хочу пожелать, чтобы в вашей жизни было много различных конкурсов и соревнований, где вы могли себя проявить. И чтобы, когда вы участвовали в различных международных событиях, к вам с уважением относились как к россиянину. А на внутрироссийских площадках — чтобы к вам относились с уважением, а вы гордились, что вы — сибиряк и новосибирец.
Ещё раз поздравляю, желаю успехов, здоровья", — подчеркнул глава региона.
Также в церемонии вручения паспортов в Правительстве Новосибирской области приняли участие главный Федеральный инспектор по Новосибирской области Николай Буймов, заместитель начальника ГУ МВД России по Новосибирской области по вопросам гражданства и регистрации иностранных граждан, генерал-майора полиции Кирилл Травин.
Вручение паспортов состоялось в рамках реализации Всероссийской программы «Мы — граждане России». Программа направлена на содействие укреплению и развитию общенационального сознания, гражданской солидарности россиян, воспитание граждан в духе уважения к истории и Конституции Российской Федерации, законности, нормам социальной жизни.
Организаторами Программы выступают региональное отделение Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодёжи «Движение Первых» и государственное бюджетное учреждение Новосибирской области «Агентство поддержки молодежных инициатив» при поддержке Департамента молодежной политики Новосибирской области.