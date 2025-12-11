В Пермском крае появилось «Пермское речное пароходство»

Министерство транспорта Пермского края сообщило, что 10 декабря появилось «Пермское речное пароходство», которое станет региональным предприятием, ответственным за водные пассажирские перевозки.
— Основной задачей нового предприятия будет организация и курирование перевозок пассажиров водным транспортом в Прикамье. В навигацию 2026 года «Пермское речное пароходство» начнет осуществлять регулярные перевозки по маршруту «Пермь — Усть-Качка». Для этих целей будет задействован новый скоростной катер «Колва», который обеспечит комфортные и быстрые перевозки для жителей и гостей региона, — говорится в сообщении пресс-службы.
Кроме того, «Пермское речное пароходство» возьмет на себя ответственность за обслуживание и содержание причальной инфраструктуры в Прикамье, что позволит улучшить качество услуг и повысить безопасность пассажирских перевозок.
Также предприятию будет передан краевой флот, который включает катер «Колва», а также два катера «Метеор» и «Восход», находящиеся в настоящее время на восстановлении.