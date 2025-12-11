Ричмонд
В Пермском крае появилось «Пермское речное пароходство»

Предприятие будет заниматься водными пассажирскими перевозками.

Министерство транспорта Пермского края сообщило, что 10 декабря появилось «Пермское речное пароходство», которое станет региональным предприятием, ответственным за водные пассажирские перевозки.

— Основной задачей нового предприятия будет организация и курирование перевозок пассажиров водным транспортом в Прикамье. В навигацию 2026 года «Пермское речное пароходство» начнет осуществлять регулярные перевозки по маршруту «Пермь — Усть-Качка». Для этих целей будет задействован новый скоростной катер «Колва», который обеспечит комфортные и быстрые перевозки для жителей и гостей региона, — говорится в сообщении пресс-службы.

Кроме того, «Пермское речное пароходство» возьмет на себя ответственность за обслуживание и содержание причальной инфраструктуры в Прикамье, что позволит улучшить качество услуг и повысить безопасность пассажирских перевозок.

Также предприятию будет передан краевой флот, который включает катер «Колва», а также два катера «Метеор» и «Восход», находящиеся в настоящее время на восстановлении.