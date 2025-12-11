В Пермском крае появилось «Пермское речное пароходство»

— Основной задачей нового предприятия будет организация и курирование перевозок пассажиров водным транспортом в Прикамье. В навигацию 2026 года «Пермское речное пароходство» начнет осуществлять регулярные перевозки по маршруту «Пермь — Усть-Качка». Для этих целей будет задействован новый скоростной катер «Колва», который обеспечит комфортные и быстрые перевозки для жителей и гостей региона, — говорится в сообщении пресс-службы.