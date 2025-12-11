В Омской области начали штрафовать за выброс травы и веток у мусорных контейнеров

С 1 сентября 2025 года в России действует прямой запрет на складирование древесно-растительных отходов возле обычных мусорных контейнеров. Однако, как показывает практика, новое правило пока не всеми соблюдается.
В телеграм-канале «Треш Омской области» регулярно появляются публикации, демонстрирующие залежи травы, ботвы и испорченных овощей у каждой второй контейнерной площадки. Как выяснилось, поселок Большеречье не стал исключением.
После проверки по фактам нарушений были приняты конкретные меры. Администрация муниципального образования, получив представление от прокуратуры, обязалась внимательнее относиться к обращениям граждан и давать ответы в установленный законом срок. К борьбе с нарушителями подключилась полиция — на данный момент составлено 12 административных протоколов, хотя реальное число нарушений, по наблюдениям, значительно выше. Как передает канал, в результате оперативных действий чистота возле контейнерных площадок в Большеречье была наведена и сейчас поддерживается.
Напомним, что новые правила обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО), утвержденные Постановлением Правительства РФ № 293, вступили в силу 1 сентября. Региональный оператор «Магнит» неоднократно информировал жителей Омской области о том, что ветви, листва, скошенная трава и другие растительные остатки должны утилизироваться отдельно от общего мусора.
«СуперОмск» уже сообщал о вступлении в силу этих правил, которые призваны улучшить экологическую обстановку и навести порядок в сфере обращения с отходами.