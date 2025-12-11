В Омской области начали штрафовать за выброс травы и веток у мусорных контейнеров

После проверки по фактам нарушений были приняты конкретные меры. Администрация муниципального образования, получив представление от прокуратуры, обязалась внимательнее относиться к обращениям граждан и давать ответы в установленный законом срок. К борьбе с нарушителями подключилась полиция — на данный момент составлено 12 административных протоколов, хотя реальное число нарушений, по наблюдениям, значительно выше. Как передает канал, в результате оперативных действий чистота возле контейнерных площадок в Большеречье была наведена и сейчас поддерживается.