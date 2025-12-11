Ричмонд
«Открыт для будущего»: Темирлан Анарбеков высказался об уходе из «Кайрата»

Голкипер алматинского «Кайрата» Темирлан Анарбеков высказался об уходе из клуба и своем будущем в спорте, передает NUR.KZ со ссылкой на портал Marca.

Источник: Nur.kz

Испанское издание назвало Анарбекова лучшим вратарем Лиги чемпионов и героем матча «Кайрат» — «Олимпиакос». Издание отмечает, что гол футболиста «Олимпиакоса» Мартинша в ворота «Кайрата» стал единственным пятном на еще одном запоминающемся выступлении Анарбекова — за игру он сделал восемь сейвов, пять из которых — из пределов штрафной площади, помогая «Кайрату» продержаться до финального свистка.

«В четырех матчах Лиги чемпионов я сделал 24 сейва (УЕФА зафиксировал 27 — прим. ред.). Но главное — это команда. Мы преодолели разницу в счете и показали гордость Казахстана», — заявил сам Анарбеков после матча с греческим клубом.

Отмечается, что Лига чемпионов стала для Анарбекова большой возможностью проявить себя. «Я открыт для будущего. Возможно, пришло время сделать больший рывок в Европе. Но пока мое сердце принадлежит “Кайрату”», — признался Темирлан Анарбеков, который, как отмечает издание, в свои 22 года статистически подтверждает звание лучшего вратаря лиги.

Напомним, 9 декабря на «Астана Арене» встретились греческий «Олимпиакос» и алматинский «Кайрат». Матч завершился со счетом 1:0 в пользу гостей. Анарбеков вывел «Кайрат» на матч с капитанской повязкой. За игру он пропустил лишь один мяч и был признан лучшим игроком прошедшего матча.