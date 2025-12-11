«Открыт для будущего»: Темирлан Анарбеков высказался об уходе из «Кайрата»

Испанское издание назвало Анарбекова лучшим вратарем Лиги чемпионов и героем матча «Кайрат» — «Олимпиакос». Издание отмечает, что гол футболиста «Олимпиакоса» Мартинша в ворота «Кайрата» стал единственным пятном на еще одном запоминающемся выступлении Анарбекова — за игру он сделал восемь сейвов, пять из которых — из пределов штрафной площади, помогая «Кайрату» продержаться до финального свистка.