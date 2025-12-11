Казахстанца из-за диагноза лишили водительских прав, полученных 7 лет назад

«Судом установлено, что ответчик состоит на психоневрологическом учете с диагнозом “Психические и поведенческие расстройства — G07.0”, который запрещает управление автотранспортом. В связи с этим истец просил прекратить действие водительского удостоверения, выданного гражданину 7 июня 2018 года», — сказано в сообщении Мангистауского районного суда от 11 декабря.