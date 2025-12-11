Казахстанца из-за диагноза лишили водительских прав, полученных 7 лет назад

В Мангистауской области Департамент полиции (ДП) обратился в суд с иском о приостановлении права жителя региона на управление транспортными средствами.
«Судом установлено, что ответчик состоит на психоневрологическом учете с диагнозом “Психические и поведенческие расстройства — G07.0”, который запрещает управление автотранспортом. В связи с этим истец просил прекратить действие водительского удостоверения, выданного гражданину 7 июня 2018 года», — сказано в сообщении Мангистауского районного суда от 11 декабря.
Там объяснили, что на основании закона «О дорожном движении» и перечня медицинских противопоказаний, утвержденного приказом министра здравоохранения, наличие указанного диагноза является препятствием для безопасного управления транспортными средствами.
«Учитывая возможную угрозу безопасности дорожного движения, суд удовлетворил иск и приостановил право ответчика на управление транспортными средствами», — резюмировали в суде.
Решение вступило в законную силу.
Еще один диагноз, из-за которого людям нельзя садиться за руль, эпилепсия. Например, в Астане в результате судорожного припадка за рулем водитель допустил наезд на двух пешеходов.