Сестёр милосердия готовят в Хабаровске для помощи раненым в СВО

На базе Хабаровского государственного медицинского колледжа имени Г. С. Макарова завершается обучающий интенсив по уходу за ранеными и тяжело больными. Курс ведут специалисты московской клинической больницы святителя Алексия. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», учебная программа организована совместно с Хабаровской епархией.
По словам священника Николая Ворожбита, отбор в программу шёл среди прихожан храмов и приходов. Всего поступило более 100 заявок, из которых было отобрано лишь 16 — больше учебная группа бы не вместила физически. В число курсантов вошли совершенно разные по роду занятий люди, которые объединяет одно — искреннее желание помогать.
Команда московских специалистов, которые проводят интенсив — это очень опытные сёстры милосердия и наставники. Неравнодушные хабаровчанки обучаются уходу за ранеными, проходят мастер-классы по психологическому сопровождению тяжело больных пациентов, а участвуют в занятиях по духовно-нравственным основам милосердного служения.
— Сестра милосердия — это про любовь, сострадание и доброе отношение как к пациенту, так и к его родным, как ни странно. Потому что человек может быть тяжело болен и даже не осознавать своё состояние — в этот момент его близким людям бывает очень сложно, — отметила преподаватель учебного центра московской клинической больницы святителя Алексия Олеся Волкова.
Учебный курс разработан таким образом, говорит собеседница, чтобы помочь сотрудникам госпиталей, где лежат, в частности, участники специальной военной операции — свободных рук там категорически не хватает. А пациентам очень нужно даже элементарное внимание.
Обучают волонтёров самым простым, но при этом крайне важным вещам: как правильно покормить пациента, помыть его, посадить или переложить. Если человек малоподвижен, рассказывают, как не допустить образования пролежней и многое другое, с чем ежедневно сталкиваются в ходе лечения.
— Мы рассказываем и показываем о тех способах, как можно помочь пациентам — позиционировать его, создать дополнительные валики, чтобы было удобно. Конечно, мы показываем идеальную картинку, но в тоже время рассказываем, что в жизни бывает иначе и как можно из подручных средств максимально создать необходимые условия, — сказала Олеся Волкова.
Отметим, что по итогам прохождения обучения участницам интенсива выдаётся документ государственного образца о квалификации «Младшая медицинская сестра милосердия».