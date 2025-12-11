В Сочи четыре авиарейса отменили из-за ограничений в московских аэропортах

«В связи с введенными временными ограничениями на работу аэропортов Московского авиационного узла в ночь с 10 на 11 декабря возможны изменения в расписании рейсов, как прибывающих, так и отправляющихся из этих аэропортов. На текущий момент (10:00): Отменены 4 рейса на отправление/прибытие: SU 1136/1137; SU 1152/1153; SU 1134/1135; DP 6941/6942. Задержан рейс SU 1133 до 14:30 мск», — говорится в сообщении.