В Сочи четыре авиарейса отменили из-за ограничений в московских аэропортах

СОЧИ, 11 дек — РИА Новости. Четыре рейса на отправление и прибытие отменены, один рейс задержан в аэропорту Сочи из-за ночных ограничений, действовавших в аэропортах Москвы, сообщили в сочинской авиагавани.
Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в столичном аэропорту «Шереметьево». Позже они были введены в московских аэропортах «Внуково» и «Домодедово», а также в подмосковном «Жуковском».
«В связи с введенными временными ограничениями на работу аэропортов Московского авиационного узла в ночь с 10 на 11 декабря возможны изменения в расписании рейсов, как прибывающих, так и отправляющихся из этих аэропортов. На текущий момент (10:00): Отменены 4 рейса на отправление/прибытие: SU 1136/1137; SU 1152/1153; SU 1134/1135; DP 6941/6942. Задержан рейс SU 1133 до 14:30 мск», — говорится в сообщении.
В аэропорту Сочи также предупредили о возможных изменениях в расписании рейсов в течение ближайших двух суток. Подчеркивается, что авиаперевозчики обеспечивают пассажиров задерживаемых рейсов всем необходимым в соответствии с законодательством: питанием, прохладительными напитками, при длительных задержках размещают в гостинице.