Новосибирские ученые создают первый в России словарь по правовой биоэтике

Структура словаря включает пять больших разделов: теория и история биоэтики, биомедицина и отрасли права, биоэтика и правоприменительная практика, биоэтика и здравоохранение, а также нейроэтика и нейроправа человека. Каждая статья будет содержать определение термина, информацию о научных дискуссиях, проблемах реализации и практическом применении.