Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирские ученые создают первый в России словарь по правовой биоэтике

Над созданием также работают около 20 исследователей из четырёх научных школ.

Источник: Комсомольская правда

Учёные из Института философии и права Новосибирского государственного университета готовят к изданию первый в России энциклопедический словарь по правовой биоэтике. Над ним работают ведущие эксперты из нескольких научных центров страны. Об этом сообщили в пресс-службе НГУ.

На текущий момент авторы подготовили описания уже более 300 терминов. Книгу планируют опубликовать в 2026 году в одном из крупных столичных издательств, специализирующихся на научной литературе. Издание выйдет в печатном и электронном форматах.

Редколлегию словаря составили около 20 исследователей из четырёх научных школ — уральской, сибирской, красноярской и московской. В их числе профессора и специалисты из НГУ, МГЮА, Высшей школы экономики, Томского государственного университета, МГИМО и других ведущих вузов и институтов.

Издание объединит три блока: права человека в сфере биомедицины, саму биомедицину и этику медицинских исследований. Книга рассчитана не только на медиков, но и на юристов, философов и участников этических комитетов.

Структура словаря включает пять больших разделов: теория и история биоэтики, биомедицина и отрасли права, биоэтика и правоприменительная практика, биоэтика и здравоохранение, а также нейроэтика и нейроправа человека. Каждая статья будет содержать определение термина, информацию о научных дискуссиях, проблемах реализации и практическом применении.