Пчёлы на грани вымирания: в Приморье раскрывают генетические секреты клеща-убийцы

Учёные приступили к расшифровке генома клеща варроа, одного из самых опасных врагов медоносных пчёл. Образцы паразита собраны в девяти муниципалитетах региона, где осенью произошла массовая гибель пчелиных семей, сообщила пресс-служба правительства края.
По словам руководителя Агентства по развитию пчеловодства Приморья Рамиля Еникеева, засушливое лето и слабый липовый медосбор создали идеальные условия для размножения клеща.
«В декабре будем раскрывать геном клеща, чтобы изучить его и дать практические рекомендации пчеловодам до начала подготовки нового медосбора. Эпидемия была зафиксирована и в других странах, учёные говорят, что за разработку эффективного средства против варроа можно получить Нобелевскую премию», — отметил он.
Эксперт связывает вспышку с несанкционированным завозом пчёл — в этом году в край въехали несколько грузовиков с пасеками без необходимых документов из других регионов и стран. Кроме того, Рамиль Еникеев отметил, что клещ варроа является переносчиком вирусов и заболеваний, а также снижает иммунитет у пчелы.
Напомним, мор накрыл пасеки осенью, ближе к холодам. Точное количество погибших пчел не установлено. Сообщалось, что у одного из пасечников в Анучинском округе сохранилось всего семь пчелосемей из 27.