Сергей Кириленко возглавил управление информационной политики Ростовской области

На Дону представили нового руководителя управления информполитики правительства региона.

Источник: Комсомольская правда

На пост начальника управления информационной политики правительства Ростовской области назначили Сергея Кириленко. Об этом сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Ранее в разные годы чиновник был заместителем министра региональной политики и массовых коммуникаций Дона, а также первым заместителем министра массовых коммуникаций Белгородской области.

Сергей Кириленко — уроженец села Николаевка Херсонской области УССР. Он окончил Южно-Российский гуманитарный институт по специальности «Реклама» и прошел профессиональную переподготовку в РАНХиГСе по программе «Мастер государственного управления».

