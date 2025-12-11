В школе Хабаровского края дети учились в холодных классах

Прокурор района выехал в школу вместе со специалистами ресурсоснабжающей организации и управления образования. Проверка подтвердила: температура действительно была ниже санитарных норм. Выяснилось, что причина — в неправильно установленной регулировке радиаторов и нарушениях подрядчика при реконструкции элеваторного узла в подвале здания.