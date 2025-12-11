В школе Хабаровского края дети учились в холодных классах

В Ванинском районе проводят проверку после жалоб родителей учеников школы в поселке Октябрьский. Люди сообщили, что в классах стало холодно, и дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде. Подробнее — в материале «КП» — Хабаровск".
Прокурор района выехал в школу вместе со специалистами ресурсоснабжающей организации и управления образования. Проверка подтвердила: температура действительно была ниже санитарных норм. Выяснилось, что причина — в неправильно установленной регулировке радиаторов и нарушениях подрядчика при реконструкции элеваторного узла в подвале здания.
«Прокуратура внесла представления администрации района, руководству школы и подрядной организации. В отношении ответственных должностных лиц открыты административные дела по статьям КоАП РФ», — рассказали в ведомстве.
Надзорные мероприятия продолжаются: специалисты проверят качество работ и корректность проведенных расчетов. Сейчас, как уточнили в прокуратуре, температурный режим в классах восстановлен и соответствует нормам.