Хоценко показал, как теперь выглядит омский СКК имени Блинова внутри

Предполагается, что после открытия обновленный спорткомплекс станет домашней площадкой для фарм-клуба «Авангарда» «Омские крылья», а также для женской волейбольной команды «Омичка».
Как видно в ролике, на ледовом поле СКК имени Блинова нанесен логотип «Омских крыльев». Стены облицованы «треугольниками» в фирменных цветах омского хоккейного клуба — красном, черном и белом. Сиденья тоже имеют узнаваемый красный цвет, как в «Арене».
Напомним, открытие здания после ремонта предварительно ожидается в марте 2026 года, а пока возле спорткомплекса планируется заливка катка и проведение новогодней ярмарки.
Ранее СКК был передан на условиях безвозмездного срочного пользования Ассоциации «Хоккейный клуб “Авангард”». Кроме того, ассоциация «ХК “Авангард” подала заявку на регистрацию товарного знака — изображения СКК имени Блинова.