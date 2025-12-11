Хоценко показал, как теперь выглядит омский СКК имени Блинова внутри

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в четверг, 11 декабря 2025 года, опубликовал в своем телеграм-канале видео из обновленного СКК имени Блинова. Напомним, в этом году в здании спорткомплекса стартовал масштабный ремонт на средства хоккейного клуба, затраты оцениваются в 1 млрд рублей.