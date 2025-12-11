Ричмонд
Хоценко показал, как теперь выглядит омский СКК имени Блинова внутри

Губернатор Омской области Виталий Хоценко в четверг, 11 декабря 2025 года, опубликовал в своем телеграм-канале видео из обновленного СКК имени Блинова. Напомним, в этом году в здании спорткомплекса стартовал масштабный ремонт на средства хоккейного клуба, затраты оцениваются в 1 млрд рублей.

Источник: Соцсети

Предполагается, что после открытия обновленный спорткомплекс станет домашней площадкой для фарм-клуба «Авангарда» «Омские крылья», а также для женской волейбольной команды «Омичка».

Как видно в ролике, на ледовом поле СКК имени Блинова нанесен логотип «Омских крыльев». Стены облицованы «треугольниками» в фирменных цветах омского хоккейного клуба — красном, черном и белом. Сиденья тоже имеют узнаваемый красный цвет, как в «Арене».

Напомним, открытие здания после ремонта предварительно ожидается в марте 2026 года, а пока возле спорткомплекса планируется заливка катка и проведение новогодней ярмарки.

Ранее СКК был передан на условиях безвозмездного срочного пользования Ассоциации «Хоккейный клуб “Авангард”». Кроме того, ассоциация «ХК “Авангард” подала заявку на регистрацию товарного знака — изображения СКК имени Блинова.