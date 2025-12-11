Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Бердске Новосибирской области введен карантин по бешенству

Карантин продлится до 25 января 2026 года.

Источник: Freepik

С 27 ноября 2025 года на всей территории Бердска действует карантин по бешенству. Поводом стало нападение бешеной лисы на собаку в частном доме на улице Алмаза Сафина, сообщили в управлении ветеринарии Искитимского района. Лисицу отловили, лабораторный анализ подтвердил заболевание.

Карантин продлится до 25 января 2026 года. В этот период запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных. С 8 по 24 декабря в городе пройдёт обязательная вакцинация всех кошек и собак, независимо от возраста и условий содержания, с выездной и стационарной вакцинацией.

На территории домовладения, где обнаружен очаг, запрещено лечение животных и вход посторонним. Ветеринары отмечают, что в Новосибирской области фиксируются массовые случаи бешенства среди лис — ранее аналогичные меры вводились в Кировском районе Новосибирска.