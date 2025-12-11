В Бердске Новосибирской области введен карантин по бешенству

С 27 ноября 2025 года на всей территории Бердска действует карантин по бешенству. Поводом стало нападение бешеной лисы на собаку в частном доме на улице Алмаза Сафина, сообщили в управлении ветеринарии Искитимского района. Лисицу отловили, лабораторный анализ подтвердил заболевание.
Карантин продлится до 25 января 2026 года. В этот период запрещены ярмарки, выставки и другие мероприятия, связанные с перемещением животных. С 8 по 24 декабря в городе пройдёт обязательная вакцинация всех кошек и собак, независимо от возраста и условий содержания, с выездной и стационарной вакцинацией.
На территории домовладения, где обнаружен очаг, запрещено лечение животных и вход посторонним. Ветеринары отмечают, что в Новосибирской области фиксируются массовые случаи бешенства среди лис — ранее аналогичные меры вводились в Кировском районе Новосибирска.