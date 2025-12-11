Пострадавшая ДТП с люком красноярская семья ищет очевидцев

Как сообщил владелец пострадавшей машины Максим, чья супруга Екатерина в тот вечер находилась за рулем, в ГАИ ему не предоставили записей с камер в момент происшествия. В ведомстве уточнили, что камеры системы «Безопасный город» в момент ЧП с люком в районе Театра оперы и балета не работали.