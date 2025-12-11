Пострадавшая ДТП с люком красноярская семья ищет очевидцев

В Красноярске семье, чья машина пострадала от люка, не дали видео с камер. Об этом пишет «Проспект Мира».
Как сообщил владелец пострадавшей машины Максим, чья супруга Екатерина в тот вечер находилась за рулем, в ГАИ ему не предоставили записей с камер в момент происшествия. В ведомстве уточнили, что камеры системы «Безопасный город» в момент ЧП с люком в районе Театра оперы и балета не работали.
Однако мужчина полагает, что камеры специально выключили, а запись стерли. Семья в соцсетях ищет свидетелей происшествия. В планах обращение в прокуратуру и Следственный комитет.
Также выяснилось, что за день до инцидента с автомобилем Максима и Екатерины, на том же месте произошло еще одно ДТП с люком. На место даже выезжали сотрудники ДПС.
На данный момент семья подсчитывает ущерб, причиненный автомобилю. Ориентировочно ремонт может обойтись в огромную сумму — 250−300 тысяч рублей. Максим и Екатерина хотят найти ответственных, чтобы подобных ЧП больше не повторялось.
Напомним, что ДТП произошло 29 ноября в районе съезда с Коммунального моста. Посреди проезжей части по какой-то причине оказался кусок металлического люка, который прилетел прямо в стекло проезжавшему автомобилю. В салоне машины находились Екатерина с детьми. Чудом никто не пострадал.