Минобороны: в ночь на 11 декабря над Московским регионом сбито 40 беспилотников

Более 30 беспилотников ВСУ попытались атаковать Москву минувшей ночью, все они были перехвачены. На фоне массированного налета БПЛА в столичных аэропортах отменили, задержали и перенаправили почти 400 рейсов. В Москве не смог приземлиться самолет премьера Армении Никола Пашиняна, борт перенаправили в Пулково. Тем временем пассажиры в ожидании вылета были вынуждены спать на ковриках, картонках и скамейках. Подробности — в материале «Газеты.Ru».