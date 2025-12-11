В Новосибирск прибыли 11 новых самосвалов из Белоруссии

Мэр города Максим Кудрявцев сообщил о поступлении новой дорожной техники. Сейчас специалисты Городского центра организации дорожного движения проверяют и оформляют машины перед передачей в десять дорожно-эксплуатационных учреждений города и муниципальное предприятие «Гормост».
Самосвалы будут работать на улично-дорожной сети: зимой их задействуют в уборке снега, летом — для ремонтных и строительных работ. Обновление техники позволит повысить надежность и оперативность работы служб, обеспечивающих безопасность и комфорт на дорогах Новосибирска.