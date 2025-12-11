Санстанция отреагировала на видео с мышью в ящике с морковью в магазине

Также под ревизию попал «Евроопт» на улице Голубка, 2. Это произошло после того, как покупатели сняли на видео мышь в ящике с морковкой. Резонансное видео посмотрели уже более 100 тысяч раз. Об итогах ревизии этого торгового объекта станет известно позже.