В Минске санстанция отреагировала на видео с мышью в ящике с морковью в магазине и на другие нарушения, сообщили в агентстве «Минск-Новости».
Проверки столичных магазинах проходят после критических видео и сообщений в интернете. Так, минчанка сняла видео о некачественных овощах — заплесневелой моркови и гнилом картофеле в «Евроопте». Во время проверки магазина на улице Нестерова, 49, гигиенисты также нашли недоброкачественную плодоовощную продукцию и вынесли указание изъять ее из обращения. А в отношении ответственного должностного лица магазина начали административный процесс.
Также под ревизию попал «Евроопт» на улице Голубка, 2. Это произошло после того, как покупатели сняли на видео мышь в ящике с морковкой. Резонансное видео посмотрели уже более 100 тысяч раз. Об итогах ревизии этого торгового объекта станет известно позже.
И с проверкой пришли в пивной ресторан «Пипл’с», когда гости заведения увидели тараканов. В ресторане провели соблюдение требований санитарно-эпидемиологического законодательства. Выяснилось, что в заведении ежемесячно проводят дезинсекционные мероприятия, но живые и мертвые тараканы там нашлись. Из-за нарушений директора ресторана привлекут к административной ответственности.
Еще из-за тараканов представители центра гигиены и эпидемиологии с проверкой наведаются в Dana Mall.
Тем временем зарплаты бюджетников вырастут в Беларуси с 1 января 2025 года.
Еще управление образования сказало, обязаны ли школьники посещать классный час.