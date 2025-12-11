Названа дата открытия елки в Зеленоградске, которую украсили Вифлеемской звездой

Главную новогоднюю ель Зеленоградска, который украсили Вифлеемской звездой, откроют торжественно 12 декабря. Об этом сообщает местная администрация. Гостей ждут к 17:00 на городской площади.
В этот день также будет дан старт городских новогодних мероприятий.
«Вифлеемская звезда — главный рождественский символ, который дарит праздничную атмосферу наступающих праздников.12 декабря всех, пришедших зажечь звезду, встретят сказочные герои, парад Дедов Морозов и Снегурочек со всего Зеленоградского округа, веселые игры, песни и танцы», — прокомментировали в администрации.