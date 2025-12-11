Ричмонд
СВО
RT узнал у врачей, опасен ли гонконгский грипп и как его лечить

В Роспотребнадзоре сообщили, что число заболевших в России гонконгским гриппом растёт. RT спросил у врачей, опасен ли вирус, что поможет не заболеть и как его лечить.

Источник: Freepik

Отмечается, что гонконгский грипп — обычный вирус H3N2, ничего уникального или страшного в нём нет.

Как рассказали Telegram-каналу RT профессор МГУ Ольга Карпова, врач-иммунолог Владимир Болибок и врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Ольга Уланкина, к симптомам относятся высокая температура, головная боль, ломота в теле, слабость, сухой кашель, боль в горле, заложенность носа, иногда тошнота, диарея.

Гонконгский грипп может вызвать осложнения: развитие вирусной или бактериальной пневмонии, обострение хронических заболеваний сердца, сосудов и лёгких. Тяжелее всего болезнь проходит у пожилых людей, маленьких детей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями и ожирением.

Самый эффективный способ профилактики — это вакцинация. Также нужно соблюдать гигиену, носить маски в людных местах, регулярно проветривать помещения и делать влажную уборку, использовать антисептики.

При заболевании гонконгским гриппом крайне важны покой, обильное питьё и контроль температуры, а также противовирусные препараты.

Уточняется, что выявляемые сегодня вирусы гриппа полностью соответствуют вакцинным штаммам. Это значит, что прививки помогают не заразиться, а работают они до 12 месяцев.