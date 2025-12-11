Жителей Татарстана предупреждают о новой мошеннической схеме в мессенджерах. Злоумышленники представляются сотрудниками Государственной жилищной инспекции, чтобы завладеть личными данными граждан. Аферисты создают в телеграмме или WhatsApp чаты с названием «ГЖИ», куда добавляют жильцов многоквартирных домов.
Под предлогом необходимости «актуализировать информацию» мошенники просят перейти в бот и переслать в общий чат полученный код. Как правило, это код двухфакторной аутентификации, который используется для доступа к личному кабинету на портале Госуслуг или в онлайн-банке. Для давления на жильцов преступники используют угрозы о возможных административных наказаниях за нарушения.
Государственная жилищная инспекция региона обращает внимание, что их официальный телеграм-канал носит исключительно информационный характер и называется «Жилинспекция Татарстана». Сотрудники ведомства никогда не запрашивают персональные данные или коды подтверждения через мессенджеры. При возникновении вопросов необходимо обращаться только по официальным каналам связи ГЖИ РТ.
Специалисты призывают граждан не переходить по подозрительным ссылкам и никому не сообщать персональные данные.
Напомним, в Казани заключенный обманул сокамерника на 380 тысяч рублей. 33-летний мужчина обещал решить вопросы с ФСИН, но присвоил деньги себе.