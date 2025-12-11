Как в Петербурге отметят юбилей Карла Росси?

О 150 градостроительных проектах Росси, его работе в Адмиралтействе и на Императорском фарфоровом заводе рассказывает выставка, которая на днях открылась в Инженерном доме Петропавловской крепости и проработает до 1 марта 2026 года. В день рождения великого зодчего по старому и по новому стилям — 18 и 29 декабря вход на неё будет бесплатным. Также запланированы выставки в Эрмитаже, круглый стол «Время Росси» и фотоконкурс «Улице Зодчего Росси виват!» — лучшие работы его участников представят в Театральной библиотеке. 29 декабря состоится акция памяти и к могиле великого архитектора в некрополе Александро-Невской лавры будут возложены венки и цветы.