В Ангарске режим повышенной готовности продлится до ввода котла в резерв

Специалисты уже завершили ремонт, сейчас проводятся испытания.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Режим повышенной готовности продолжает действовать в Ангарском городском округе после аварии на ТЭЦ-9. Напомним, 6 и 7 декабря были остановлены два котла, из-за чего упала температура в 1546 многоквартирных домах и 121 социальном учреждении. На следующий день был введен режим ЧС, его отменили лишь вечером 10 декабря. Работы продолжаются по сей день.

— Завершен ремонт котлоагрегата № 4, проводятся испытания. Когда его введут в резерв, режим повышенной готовности будет снят, — рассказал мэр Сергей Петров.

Тепло, кстати, полностью вернулось в квартиры. За прошедшие сутки в Единую дежурную диспетчерскую службу обратились лишь девять человек. Все жалобы проверили и оперативно отработали. Оказалось, что в домах похолодало из-за завоздушивания систем отопления. Школы и детские сады работают в штатном режиме, за температурой в классах следят.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что прорыв канализации произошел на улице Трилиссера в Иркутске утром 11 декабря.