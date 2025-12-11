В Ангарске режим повышенной готовности продлится до ввода котла в резерв

Режим повышенной готовности продолжает действовать в Ангарском городском округе после аварии на ТЭЦ-9. Напомним, 6 и 7 декабря были остановлены два котла, из-за чего упала температура в 1546 многоквартирных домах и 121 социальном учреждении. На следующий день был введен режим ЧС, его отменили лишь вечером 10 декабря. Работы продолжаются по сей день.