Онищенко прокомментировал сообщения о новом штамме гриппа

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Новых штаммов гриппа в России не выявлено, однако по стране фиксируются тяжелые формы заболевания, заявил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее ряд Telegram-каналов сообщил о появлении в России мощного мутировавшего гриппа, с котором якобы не справляется вакцинация.
«Что касается данных о каком-то новом штамме (гриппа — ред.), то таких данных нет, что вот совершенно другой штамм пришел или тот, который шел, так резко поменялся, потому что этих данных нет ни в других странах Европы и Америки, ни данных Всемирной организации здравоохранения, которая собирает национальные отчеты со всего мира», — сказал Онищенко.
Он добавил, что сейчас в стране присутствуют тяжелые формы заболевания, однако нет оснований заявлять, что это новый штамм гриппа.
«Рост идет, как мы и говорили. Но каких-то мутаций, которые бы говорили о том, что появился новый вариант, более опасный — у нас нет», — заключил Онищенко.