В Ростовской области завершили испытания беспилотного трактора

В Ростовской области успешно провели полевые испытания универсального беспилотного трактора, сообщают в Донском государственном техническом университете (ДГТУ).
Гибридный беспилотный трактор работает как на электричестве, так и на дизельном топливе. Почти все детали — 95% — произведены в России. Новая машина нацелена выполнение рутинных задач в полях, с ее помощью повысится эффективность работы аграриев.
Мощность сельхозтехники — 80 лошадиных сил. Время работы на электрическом заряде — до 1 часа 42 минут. Грузоподъемность — до 3200 кг.
Сфера применения трактора не ограничивается сельским хозяйством. Его могут использовать в коммунальных службы, спасатели и Минобороны России. Кроме того, высокая проходимость позволяет использовать технику в экстремальных условиях, например, в районах Крайнего Севера.
