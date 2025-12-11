Четыре нижегородских вуза попали в число лучших университетов мира

Рейтинг составляется на основе данных из 13 авторитетных международных источников. Все университеты распределяются по группам: от топ-1% (250 лучших вузов мира) до топ-15% (4000 учебных заведений). Всего в рейтинге 2026 года рассматривались более 4000 университетов из 141 страны. В список попали 165 российских вузов.