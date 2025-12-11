Четыре нижегородских вуза попали в число лучших университетов мира

Информация об этом опубликована на официальном сайте ГАР.
Рейтинг составляется на основе данных из 13 авторитетных международных источников. Все университеты распределяются по группам: от топ-1% (250 лучших вузов мира) до топ-15% (4000 учебных заведений). Всего в рейтинге 2026 года рассматривались более 4000 университетов из 141 страны. В список попали 165 российских вузов.
Наилучший результат среди нижегородских вузов показал ННГУ имени Лобачевского. Он вошел в топ-5%, обогнав 95% университетов по всему миру.
Приволжский исследовательский медицинский университет и Нижегородский государственный педуниверситет имени Минина оказались в топ-10% лучших вузов планеты. НГТУ имени Алексеева (политех) вошел в топ-15%.
